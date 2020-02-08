Таиланд: солдат, устроивший бойню, скрылся от спецназа

В Таиланде спецназ взял штурмом торговый центр, где военнослужащий удерживал заложников. Но после перестрелки со спецназом на автостоянке ему удалось скрыться.

Все началось с того, что сержант армии Таиланда сначала застрелил командира и двух сослуживцев в своей части и угнал внедорожник. По пути стрелял в прохожих. Затем — взорвал газовый баллон у входа в торговый центр, после чего ворвался туда и открыл огонь из автомата.

Забаррикадировался на четвертом этаже и взял в заложники примерно 16 человек. По предварительным данным, более 20 человек убиты, десятки ранены. О мотивах не сообщается.

Во время перестрелки со спецназом солдат выстрелил в баллон с газом, находившийся на стоянке, устроив пожар, и скрылся из здания

В посольстве России сообщили, что наших граждан среди пострадавших нет.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы, побудившие солдата учинить бойню.