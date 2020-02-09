Спецназ в Таиланде взял штурмом здание, но солдат-убийца сбежал

В Таиланде спецназ взял штурмом торговый центр, где военнослужащий удерживал заложников. По предварительным данным, 20 человек погибли, десятки ранены.

Первые выстрелы на улицах третьего по величине города Таиланда прозвучали еще днем. Стрельбу по прохожим открыл сержант армии Таиланда. Перед этим он застрелил командира и двух сослуживцев и угнал из части внедорожник, буквально набитый оружием и патронами. Затем проехал по городу, периодически открывая огонь по прохожим. Потом остановился у одного из торговых центров и выстрелил по зданию. Взорвался баллон с газом: погибло еще несколько человек.

Поначалу сержант транслировал бойню на странице в Facebook; выложил там селфи и несколько видеозаписей. На одной из них пожаловался, что устал жать на курок, устраивая весь этот ад.

Потом ворвался в торговый центр и открыл огонь там. Затем неторопливо, явно подражая героям боевиков, прошелся по зданию, закинув автомат на плечо. Поднялся на четвертый этаж и захватил заложников. Сообщалось, что он держал под прицелом 16 человек.

При этом никаких требований нападавший не предъявил. Написал только: "Богатые используют других, но неужели они думают, что смогут забрать свои деньги в ад?" Напуганные выстрелами люди пытались покинуть здание, однако удалось это не всем.

Из Бангкока на вертолетах к торговому центру перебросили спецназ; бойцы блокировали здание. Им удалось вывести оттуда несколько сотен человек. На место привезли и мать капрала, она должна была попытаться образумить сына, но ничего не вышло. Спустя пару часов после начала бойни начался штурм.

Спецназ прочесывал здание несколько часов, однако сержанта обнаружить не удалось. Как сообщил местный телеканал, он перебежал на автостоянку, когда его обнаружили завязалась перестрелка. Журналисты сообщили, что сержанту удалось сбежать. Во время перестрелки, когда преступник покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа, еще один боец получил ранение.

Сослуживцы рассказали, что у него хорошая военная подготовка, а также несколько наград за меткую стрельбу.