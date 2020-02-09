В Венеции начался ежегодный карнавал

В Венеции открылся ежегодный карнавал. По традиции он начался с праздника на воде.

Десятки гондол с артистами прошли по каналам города. Тема этого года — "Игра, любовь и безумие".

Основные мероприятия запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных, сообщает "Россия 24". Обещают более сотни концертов и маскарадов.

Карнавалы в Венеции начали проводить в X веке. Спустя восемьсот лет все отменили и возродили традицию лишь сорок лет назад. На карнавал ежегодно съезжается свыше полумиллиона туристов.