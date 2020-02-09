Чемпионат Португалии. "Порту" прервал 16-матчевую победную серию "Бенфики"

В матче 20-го тура чемпионата Португалии "Порту" на поле домашнего стадиона "Драгау" обыграл лиссабонскую "Бенфику" – 3:2. "Орлы" потерпели лишь второе поражение в сезоне и прервали победную серию из 16 матчей.

У победителей голами отметились Сержиу Оливейра (10-я минута) и Алекс Теллес (38), а еще один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Рубен Диаш, а в составе "красных" дубль оформил Винисиус Мораис (18, 50).

"Бенфика" с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а "Порту" расположился на второй строчке, имея в активе на четыре очка меньше. В следующем туре "орлы" 15 февраля примут "Брагу", а "драконы" на следующий день на выезде сыграют с командой "Гимарайнш".