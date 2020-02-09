20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Видео

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис на международном турнире в польском городе Торуни установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте шесть метров 17 сантиметров.

Дюплантис перебил достижение француза Рено Лавиллени, установленный в 2014 году. Тогда француз показал результат шесть метров 16 сантиметров, чем превзошел на один сантиметр рекорд Сергея Бубки в 1993 году.