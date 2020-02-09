Тема:

Массовое убийство в Таиланде 35 минут назад

9 февраля 202004:45

Данные о погибших и пострадавших при стрельбе в Таиланде растут

AP Images

Сообщается, что в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда погибли еще четыре человека.

Власти страны пока не подтвердили эти сведения, передает ТАСС. Также распространяются разные сведения о пострадавших. По последним данным, их 63 человека, но и эти данные не подтверждены.

Ранее Минздрав Таиланда сообщил о 21 погибшем и трех пострадавших.

По мнению правоохранителей, преступник может скрываться в подвале и без заложников. В настоящее время полицейские проверяют здание торгового центра на наличие в нем гражданских лиц.

 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма 8 февраля застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего скрылся, угнав автомобиль. По дороге к ближайшему торговому центру он обстрелял мирных жителей. В самом магазине мужчина вновь открыл огонь. Полицейские пытаются нейтрализовать преступника.

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