Гол Кузнецова не спас "Вашингтон" от разгрома в матче с "Филадельфией"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней арены проиграл команде "Филадельфия Флайерз" со счетом 2:7 (1:1, 0:3, 1:3).

У победителей встречи дубль оформил Шон Кутюрье (16-я, 23-я минуты) и по разу отличились Михаэль Раффль (23), Джеймс ван Римсдайк (25), Николя Обе-Кубель (43), Трэвис Конечны (46) и Клод Жиру (49), а у хозяев льда шайбы забросили Ти Джей Оши (19) и Евгений Кузнецов (53).

Капитан столичной команды, российский форвард Александр Овечкин, лидирующий в снайперской гонке НХЛ, очков не набрал, как и его одноклубник Дмитрий Орлов, а голкипер Илья Самсонов вышел на замену в третьем периоде и отразил один бросок по своим воротам.

"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 77 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Филадельфия" в ней же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 67 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" во вторник, 11 февраля, примут "Нью-Йорк Айлендерс", а "Флайерз" в тот же день примут "Флориду Пантерз".