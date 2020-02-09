МИД РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену

Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене. Об этом заявило российское посольство.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако напомнили, что Шпицберген не исконно норвежская территория.

Архипелаг получен Осло на условиях договора от 1920 года, и его действие распространяется и на континентальный шельф.

Однако Осло фактически лишает российские компании возможности участвовать в разработке нефтегазовых ресурсов на перспективных участках. Наш МИД уже предложил Норвегии провести консультации по этому вопросу.