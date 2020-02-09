Три крупнейшие партии Ирландии набрали равное число голосов на выборах

В Ирландии подводят итоги досрочных парламентских выборов. По данным экзитпола, три крупнейшие партии — консерваторы, либералы и национал-республиканцы — набрали примерно равное количество голосов.

Такой расклад может привести к сложностям при формировании правящей коалиции, утверждают политологи. Всего в выборах участвовали 17 партий. Предварительные результаты обещают огласить в понедельник.

Агентство Associated Press отмечает, что хотя разница в голосах может составлять лишь процентные пункты, а, значит, формирование трехпартийной коалиции становится неизбежным.