Президент Казахстана сообщил о прекращении беспорядков на юге страны

Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где в ночь на 8 февраля прошли массовые беспорядки, повлекшие жертвы, стабилизировалась.

Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе беспорядков на юге Казахстана погибли 8 человек, 40 получили ранения, почти 50 участников задержаны.

Из-за поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли и 23 машины.

Министра информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев рассказал, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы решили использовать для разжигания межнационального конфликта, передает РИА Новости.

Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности, а пострадавшим будет оказана помощь.