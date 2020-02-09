Кучеров помог "Тампе" выиграть шестую встречу подряд

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился игровой день. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" 3:1. "Молнии" продлили победную серию до шести встреч.

Лучший бомбардир "Лайтнинг" Никита Кучеров на этот раз отдал две голевые передачи. На счету российского нападающего стало 67 очков (25 голов и 42 паса). Он занимает десятое место в споре самых результативных игроков сезона. Вратарь "молний" Андрей Василевский отбил 17 бросков из 18.

"Питтсбург Пингвинз" в гостях переиграл "Флориду Пантерз" 3:2. У победителей результативный пас отдал Евгений Малкин. Вратарь "пантер" Сергей Бобровский отбил 19 бросков. "Эдмонтон Ойлерз" в домашней встрече с "Нэшвилл Предаторз" сумел отыграть две шайбы и добиться победы со счетом 3:2. "Колорадо Эвеланш" со счетом 2:1 выиграла в гостях у "Коламбус Блю Джекетс" 2:1. "Сент-Луис Блюз" на своей площадке выигрывал 2:0 у "Даллас Старз", но позволил сопернику сравнять счет. В дополнительном периоде "Даллас" забросил победную шайбу. Вратарь "Старз" Антон Худобин отбил 23 броска.