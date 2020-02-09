В Азербайджане проходят внеочередные выборы в парламент

В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы. О роспуске парламента попросили президента сами депутаты, заявив о необходимости обновления.

На 125 мест в Милли Меджлисе претендуют более 1300 кандидатов, причем чуть больше тысячи из них — самовыдвиженцы. Остальные идут на выборы от партий, передает телеканал "Россия 24". Среди соискателей 21 процент — женщины. Выборы в Азербайджане проходят по мажоритарной системе. Они будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.