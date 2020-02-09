В Казахстане 10 человек убили из-за дорожного конфликта

Во время массовых беспорядков на юге Казахстана в ночь с пятницы на субботу были ранены пять сотрудников полиции. Трое из них получили огнестрельные ранения. Как рассказал в воскресенье заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, число погибших во время столкновений выросло до 10 человек​​​. Драки со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области происходили в темное время суток, поэтому полицейские не стреляли по участникам беспорядков, уточнил Калайчиди. На сегодня в больницах оказывают помощь 39 пострадавшим, из них девять помещены в реанимацию, пишет РИА Новости. Почти 50 участников беспорядков задержаны.

Как рассказал Алексей Калайчиди, причиной беспорядков послужил дорожный конфликт, произошедший 5 февраля.

"Кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", — сказал он.

Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, к воскресенью ситуацию в области удалось взять под контроль. По словам президента, к массовым беспорядкам и гибели людей привели действия провокаторов. Определенные люди сообщали в соцсетях ложную информацию, призывали на помощь родных и друзей, переводили конфликт из бытового в межнациональный. Токаев не снимает вины и с сотрудников правоохранительных органов, которые не смогли пресечь беспорядки в зародыше. Президент пообещал виновным наказание по статьям УК "организация и участие в массовых беспорядках" и "умышленное убийство".

В области сожжены 30 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Полицейские в ходе проверок изъяли у жителей два охотничьих ружья, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.

В воскресенье пресс-служба правительства Казахстана сообщила о возвращении в страну граждан, которые укрылись от погромов в Киргизии. К утру воскресенья границу пересекли более тысячи казахстанцев. Киргизские СМИ узнали от источников в правительстве, что всего в Киргизию сбежали 4,5 тысяч граждан Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев пообещал пострадавшим в Жамбылской области помощь властей в восстановлении домов.