9 февраля 202011:57

Американцы и талибы не смогли договориться

фото: Global Look Press

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) готово к переговорам с правительством Афганистана, они могут состояться после подписания соглашения с США, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Эксперт уточнил, что талибы заявляли о готовности начать прямые инклюзивные межафганские переговоры. Однако пока не могут договориться с США о параметрах режима прекращения огня и введения временного перемирия. Сейчас обсуждается, в каком виде оно будет действовать, цитирует Кабулова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что талибы передали американскому послу в Афганистане Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком на 7–10 дней. Однако не стоит исключать, что радикально настроенные командиры и боевики "Талибана" не захотят присоединиться к перемирию. На этот случай договаривающиеся афганские стороны должны иметь план действий. Важно, чтобы реакция на подобную ситуацию была продуманной и не вылилась в очередной виток гражданской войны в Афганистане.

Точные сроки подписания соглашения между США и движением талибов пока не определены, сказал Кабулов и отметил, что для России важно, чтобы соглашение между США и талибами стало юридическим основанием для вывода американских войск из Афганистана и начала переговоров о мире.

Переговоры о мире в Афганистане велись в течение всего прошлого года. Однако в сентябре 2019-го после серии терактов в Кабуле и других городах, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

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