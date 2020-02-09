Выбираем лучшее: в программе "Тест" проверили качество куриных яиц и детских подгузников

На телеканале "Россия 1" совместно с экспертами Роскачества стартовал проект "Тест" — путеводитель в мире потребления. Ведущие Евгений Рыбов и Наталия Медведева начали глобальную проверку продуктов, товаров и услуг. Первому исследованию подверглись куриные яйца и детские подгузники.

Куриные яйца: где правда, а где вымысел

Вокруг куриных яиц сосредоточено множество мифов насчет их пользы и вреда. Что соответствует правде, а что вымысел? И какие торговые марки достойны присутствовать в рационе российского потребителя? Ведущие попробовали разобраться в этом совместно с экспертами.

Проверены пять торговых марок куриных яиц, в числе которых "Лето", "Окское", "Лента", "Роскар "Экстра" и "Село зеленое". Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева обратила внимание на то, что зачастую в магазинах они хранятся не в холодильнике, а на обычных полках, что влияет на срок хранения — максимум десять суток. По словам эксперта, куриные яйца нужно хранить в холодильнике — в таком состоянии они будут пригодны к употреблению дольше — до тридцати суток. Это означает, что при покупке продукции в магазинах следует обратить внимание на то, в каком месте она представлена.

Главные мифы о куриных яйцах

Яркий желток — показатель качества. Он действительно имеет целую палитру оттенков — от светло-желтого до насыщенного оранжевого. У всех торговых марок, участвующих в исследовании, хорошие показатели по интенсивности цвета. На оттенок желтка имеет влияние каротиноид — природный пигмент, источник витамина А. Чем меньше насыщенность желтка, тем меньше в нем витамина. В то же время слишком яркий цвет может быть показателем того, что в корм для птиц добавлялся искусственный краситель.

Коричневые яйца полезнее белых. Главный научный сотрудник ВНИИ птицеводства Валерий Лукашенко рассказал, что такое понятие является мифом. Как и коричневые, так и белые яйца имеют одинаковые вкус и пользу. Цвет скорлупы зависит от цвета оперения курицы-несушки.

Качество зависит от размера. От веса яйца его полезность практически на зависит. На размеры продукта влияют возраст птицы, ее масса и порода. Например, чем моложе курица, тем меньше яйцо.

Яйцо — источник опасного холестерина. Врач-эндокринолог, диетолог Катя Янг рассказала, что сам по себе холестерин нейтрален. Он даже обладает антиоксидантными свойствами. В желтке одного яйца в среднем содержится 180 миллиграммов холестерина. Дневная норма — около 300 миллиграммов. Холестерин является строительным материалом для главных гормонов молодости. Из него образуются тестостерон, эстроген, прогестерон, витамин D, кортизол. Эксперт рассказала, что здоровому человеку можно спокойно употреблять в день 2-3 яйца.

Результаты исследований

Ни в одной из представленных марок куриных яиц нарушение по безопасности не зафиксировано. Сальмонелла, патогенные микроорганизмы, антибиотики, гормоны роста также не обнаружены ни в одном из образцов. Содержание витамина E во всех яйцах находилось в пределах нормы и покрывало суточную потребность человека.

Скорлупа торговой марки "Лето" имеет незначительные внешние дефекты. Кроме того, количество Омега-3 не соответствует опережающему стандарту Роскачества.

В куриных яйцах торговой марки "Окское" на скорлупе отсутствуют пятна крови и помета, при этом количество Омега-3 также не соответствует опережающему стандарту. Яйца "Лента" и "Роскар Экстра" имеют тот же самый недостаток.

На скорлупе продукции "Село зеленое" присутствуют незначительные внешние дефекты. Кроме того, количество Омега-3 также не соответствует норме.

Таким образом, ни одна из торговых марок не получила российский Знак качества. При этом по общим параметрам в рейтинге экспертов первое место досталось продукции "Лента". На последней позиции расположилась торговая марка "Село зеленое".

Детские подгузники: какая торговая марка наиболее безопасна для младенцев

В исследовании приняли участие следующие торговые марки: Bella Baby Happy, Pampers Premium Care, Mepsi, Moony, Huggies Classic. Эксперты проверили продукцию по нескольким направлениям: безопасность, раздражающее воздействие на слизистые покровы и кожу ребенка, красящие элементы, впитываемость.

Одним из главных мифов о подгузниках является утверждение: их нельзя долго носить. В эфире программы "Тест" эксперты высказали свои точки зрения по этому поводу.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что долго подгузник носить нельзя, потому что это вопрос гигиены. По словам эксперта, в нем ребенок может быть не более четырех часов, каким бы дорогим и качественным не была продукция.

Доктор медицинских наук, педиатр Елена Кешишян считает иначе. По ее словам, вопрос не в длительности ношении подгузника, а в его наполняемости. Суть данной продукции в том, чтобы ребенок был сухим. Носить подгузник можно ровно столько, сколько сохраняется сухость. Эксперт отметила, что температура кожи под ним может вырасти на 1,1 градуса по Цельсию, но это не вредит здоровью.

Результаты исследований

Подгузники всех торговых марок, которые приняли участие в исследовании, не выделяют никаких вредных веществ. К продукции нет вопросов с точки зрения биологии — все абсолютно безопасно. Кроме того, ни один из исследованных подгузников не вызвал аллергических или раздражающих воздействий кожи.

Идеалом из подгузников стала торговая марка Mepsi — она соответствует всем качественным параметрам. Именно данная продукция заслужила российский Знак качества.

Больше всего также впитывает и удерживает влагу Baby Happy торговой марки Bella. Единственным недостатком данных подгузников стало отсутствие индикатора влаги.

Вторыми по показателям стали подгузники Pampers. Они менее эффективно впитывают влагу, но прекрасно ее удерживают и обладают индикатором.

Японские подгузники Moony имеют низкие показатели удержания влаги. Что касается Huggies, данная торговая марка имеет низкую терморегуляцию.



Таковы результаты первого исследования. Телеведущие Евгений Рыбов и Наталия Медведева помогли разобраться, какие из куриных яиц достойны быть на полке российского покупателя, и какие подгузники родители могут смело приобретать для своих детей.

Смотрите проект "Тест", созданный совместно с экспертами Роскачества, каждое воскресенье на телеканале "Россия 1".