Сирия: колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб

В сирийскую провинцию Идлиб вошла колонна турецкой техники, в том числе танки и бронемашины. Сколько их – пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Накануне в Анкаре представители России и Турции обсудили идлибский вопрос. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.

Ранее турецкая сторона объяснила отправку военных в Идлиб укреплением находящихся там своих наблюдательных постов.