Совет Европы разочаровал Украину

МИД Украины разочарован утвержденными в ЕС новыми правилами наказания стран-членов организации за нарушение устава, говорится заявлении украинского дипведомства. Ранее сообщалось, что 5 февраля на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) принят новый трехсторонний механизм реагирования – новые правила не позволяют применять наказания за суровые нарушения. Украина голосовала против, уточняется в сообщении. В украинском МИДе считают, что принятие подобных мер может стать угрозой для будущего европейской организации и назвали ситуацию "усугублением мировоззренческого кризиса".

Новый механизм реагирования на серьезные нарушения призван не допустить повторения ситуации с делегацией РФ в 2014 году в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Тогда делегация РФ в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи. Кризис разрешился только летом 2019 года, когда ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. В начале этого года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации.