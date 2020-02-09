Водитель и пассажиры легковушки погибли в столкновении с фурой в Иркутской области

Авария с летальным исходом произошла утром в воскресенье, 9 февраля, на трассе в Черемховском районе Иркутской области.

Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с фурой, двигавшейся в противоположном направлении. Легковушка оказалась смята, а у большегруза загорелась кабина.

Как сообщают СМИ, в результате ДТП погибли три человека – водитель и два пассажира Toyota.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.