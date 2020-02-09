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Нефть и газ 1 час назад

9 февраля 202014:00

Песков объяснил поведение Лукашенко

фото: kremlin.ru

О погоде и атмосфере на переговорах по поставкам нефти и газа, которые прошли 7 февраля в Сочи с участием президентов России и Белоруссии, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Накануне этих переговоров белорусский президент Александр Лукашенко, известный громкими заявлениями об отношениях с Россией в те моменты, когда сам он находится не в нашей стране, говорил: наступает некий момент истины.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, комментировать заявления президента Белоруссии, главы другого государства, ему "не с руки", однако вопрос "действительно очень эмоциональный". Оба президента — и Лукашенко, и Путин — лично делают очень многое для развития наших двусторонних отношений, говорит Песков. При этом и Россия, и Белоруссия остаются суверенными государствами, защищая и отстаивая прежде всего свои собственные интересы.

Поэтому, отметил Песков, здесь очевидна именно такая расстановка приоритетов, и поэтому президент Лукашенко в своей стране ведет себя соответственно, защищая свои интересы.

"Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", — подчеркнул Песков.

Сам он, как и шеф президентского протокола Владислав Китаев и большинство министров, смог присоединиться к переговорам в Сочи только во второй половине дня: самолет с делегацией из-за плохой погоды то не мог вылететь из Москвы, то вообще приземлился в Минеральных Водах.

Шел то ли дождь, то ли снег. Путин и Лукашенко начали переговоры один на один. Встретились без галстуков, хотя состав и формат утрясали до последней секунды. В руках у помощника белорусского президента был и президентский галстук, который в любой момент мог понадобиться — или не понадобиться.

А после переговоров президентов, все еще в ожидании многих министров, Путин и Лукашенко вышли и отправились играть в хоккей. В команде президентов России и Белоруссии было сразу два игрока по фамилии Лукашенко — сын белорусского лидера, которого раньше все звали Колей, вырос и теперь уже точно — Николай.

Во втором периоде у бортика появился еще и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Товарищеский матч завершился крупной победой команды Путина и Лукашенко — 9:2. Тем временем члены российской делегации наконец-то добрались до Сочи — переговоры можно было продолжить в расширенном составе.

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