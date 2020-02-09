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Фильм "Холоп" 42 минуты назад

9 февраля 202016:14

Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм "Холоп" продолжает ставить рекорды. Согласно данным Единой авторизованной информационной системы, кинолента Клима Шипенко, созданная при участии телеканала "Россия 1", собрала три миллиарда рублей в российском прокате. В настоящее время "Холоп" занимает первую строчку по сборам в стране среди всех картин.


Фильм стартовал в прокате 26 декабря. Буквально за полтора месяца "Холоп" стал самым кассовым фильмом десятилетия. Исполнитель главной роли Милош Бикович считает, что своим успехом картина обязана тому посылу, который в него вложили авторы. Многие зрители нашли в ленте параллель с легендарной картиной Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", ведь в "Холопе" главный герой тоже попадает в прошлое. Такая метаморфоза позволяет эгоистичному мажору Грише полностью переоценить свою жизнь, поменять приоритеты. Сын богатого папы превращается в настоящего человека с умением дружить, любить и ценить простые вещи. 

В фильме главные роли сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.

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