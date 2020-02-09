Быть умным становится модным: все больше молодых людей стремится в вузы

О совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Заседание прошло в Кремле в четверг, 6 февраля.

Принять участие в заседании Совета по науке президент пригласил молодых ученых. Из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский Дворец вместе с остальными гостями церемонии они переезжали в автобусе.

"Быть умным становится модным. Это — самое главное", — говорит президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

В том числе и поэтому все больше молодых людей стремится в университеты. Больше четверти всех вузов страны находятся в Москве и Санкт-Петербурге — это сверхконцентрация образовательных ресурсов. При этом решать вопрос с такой диспропорцией нужно последовательно и аккуратно.

"Наверное, можно проводить какие-то эксперименты, вполне возможно, но нужно определить, кого, — говорит мэр Москвы Сергей Собянин. — Вот, можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ".

– Я думал — в Москву!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил: как и все руководители регионов, он хотел бы, чтобы больше мест было именно в региональных вузах.

Со следующего года число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти, для этого будет выделено 70 миллиардов рублей.

Потребность в квалифицированных кадровых ресурсах на местах постоянно растет в связи с ростом экономики, говорит президент. Однако это потребность в качественных кадрах, так что нужно продолжать ликвидировать институты, имеющие одни лишь громкие названия — и больше ничего.