Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

В воскресенье истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня. Тайваньские ВВС для перехвата задействовали самолеты воздушной разведки и ПВО, как предписывают правила боевой готовности.

В Пекине попытку перехвата своих самолетов расценили как подрыв региональных безопасности и стабильности, пишет "Интерфакс". КНР уверена, что Тайвань поставил под угрозу мир в Юго-Восточной Азии.