В Британии и Испании выявлены новые случаи заражения

Число зараженных коронавирусом в Британии достигло четырех человек, заявил главный врач Англии Крис Уитти. Новый случай заражения произошел во Франции во время контакта с ранее заразившимся человеком на горнолыжном курорте. Сейчас выясняются возможные контакты четвертого заболевшего (анализы жены и двух дочерей британца показали отсутствие у них коронавируса), он помещен в лондонскую клинику.

Еще один новый случай заболевания выявлен в Испании. В стране это уже второй человек с диагнозом "коронавирус", сообщает испанский Минздрав.

На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба диагноза поставлены прибывшим в страну гражданам КНР.