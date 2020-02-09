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Аварии и ДТП 27 минут назад

9 февраля 202014:58

Очевидец снял на видео последствия страшного столкновения фуры и автобуса в Кузбассе

ВКонтакте/odzelloas42

Пассажирский автобус, в салоне которого находился 51 человек, и грузовик столкнулись в воскресенье, 9 февраля в Кемеровской области. ЧП произошло на трассе Анжеро-Судженск — Кемерово, об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД РФ.

 

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил междугородний автобус, следовавший в Кемерово.

В результате инцидента на месте аварии погиб водитель фуры, десять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.

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