Киселёв объяснил, почему Готье не нравятся русские мужчины

Известный французский кутюрье Жан-Поль Готье на излете своей карьеры привез в Питер и Москву свое Fashion Freak Show. В Питере были три концерта. Последний прошел в Москве 6 февраля. По случаю события Жан-Поль Готье был приглашен на телевидение, где не нашел ничего лучшего, как сказать, что русские мужчины некрасивые. Вот женщины — да, а вот мужчины — нет, не красивые.

"Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия. О чем я думаю? Я поражен, что в России так много красавиц и такие прекрасные манекенщицы, но я не вижу ни одного красивого манекенщика из России. Потому что русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться. Вот поэтому они красивые", — сказал Готье.

На мой взгляд, проблема кутюрье – в критериях, с которыми он подходит к мужской красоте. А критерии красоты в основном формируются с детства.

Сейчас Готье — под 70. Когда ему было семь, он, играя в хирурга, сделал своему игрушечному мишке операцию по перемене пола. Потом придумал для медвежонка лифчик с остроконечными чашкам. Этот лифчик стал для повзрослевшего Готье визитной карточкой стиля, а уж совсем прославила его Мадонна.

В поисках самоидентификации Жан-Поль Готье нашел себя на трудном пути однополой любви. Когда его многолетний партнер Френсис Менюж умирал от СПИДа, Жан-Поль не находил себе места. И тот роман образно представлен в Fashion Freak Show номером, когда двое мужчин оказываются буквально в одной тельняшке.

Конечно, быть может, мужчина в колготках в крупную сетку Жану-Полю Готье и милее, но в наших северных широтах это вряд ли привьется. Диковинно. Да, еще Готье нравятся мужчины в юбках. В свое время он сам стал носить со своей знаменитой тельняшкой юбку и первым вывел на подиум мужчин в юбках. Сейчас в шоу мужчины тоже в юбках, но уже из гирлянды бананов.

И, конечно, показателен поиск прекрасного в мужчине, когда в шоу женщина скидывает с себя мужской костюм и пускается в эротический танец, мол, "в каждом мужчине есть женское", утверждает Готье. Кто что ищет.

Если взять свежую мужскую коллекцию от Готье для сильного пола, то здесь тоже много моделей-антиподов мужественности. Их можно рассматривать, размышляя о том, во что превратила мужчин современная западная цивилизация, куда их загнали феминистки, желая создать из них домашних кроликов, и почему мужчины делают такой выбор в удовольствиях, прямо-таки демонстративно избегая женщин.

Российские мужчины все же в массе своей другие. Представления об их красоте сформированы на традициях русского офицерства, мужественности и благородной отваги. Это другая линия культуры. И понятно, почему она чужда Жану-Полю Готье. Мужественность он считает агрессией. И она его, судя по всему, просто пугает. Вот кутюрье и проклинает ее. У нас же мужественность не ругательное слово. И мы ее не стесняемся.

Впрочем, немного самокритики тоже не помешает. Пренебрежение собой, действительно, не очень-то привлекательно, будь то для немца, грека или русского.

Бесценные советы на этот счет дал мужчинам более двух тысяч лет назад великий римлянин, любимый поэт Александра Сергеевича Пушкина Публий Овидий Назон.

Не безобразь своей головы неумелою стрижкой -

Волосы и борода требуют ловкой руки;

Ногти пусть не торчат, окаймленные черною грязью,

И ни один не глядит волос из полой ноздри;

Пусть из чистого рта не пахнет несвежестью тяжкой,

И из подмышек твоих стадный не дышит козел;

Все остальное оставь, пускай этим тешатся девки,

Или Венере назло ищут мужчины мужчин.

Вот, собственно и все. А женщины в России, здесь с Жаном Полем Готье можно согласиться, действительно самые красивые.