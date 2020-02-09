Матчи бундеслиги и английской премьер-лиги отложены из-за непогоды

Надвигающийся на Западную Европу штормовой циклон внес коррективы в календарь футбольных чемпионатов. В Германии отложен на неопределенный срок матч между менхенгладбахской "Борусиией" и "Кельном".

Власти Менхегладбаха приняли решение отменить встречу "Боруссии" и "Кельна" из соображений безопасности. На город надвигается сильный циклон, способный нанести урон городским инфраструктурам и жизней людей. Матч, на который было продано 54 тысячи билетов, был перенесен.

По той же причине не состоится матч английских "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". В ближайшие часы Манчестер подвергнется удару стихии. Поэтому было принято решение не подвергать опасности жизни футболистов и зрителей.