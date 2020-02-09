  • USD
    63.4342
  • EUR
    70.1265
  • IMOEX
    3129.8
  • RTSI
    1574.26
  • DJA
    9506.66
  • NASDAQ
    9467.97
  • BRENT
    55.32
  • ГАЗПРОМ
    233.74
  • Газпрнефть
    456.75
  • Роснефть
    479.4
  • АЛРОСА
    84.99
  • Сбербанк
    256.71
9 февраля 202016:00

Минск сделал заявления по кредиту от Москвы и ценам на нефть

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил в воскресенье о намерении правительства республики обсудить с Россией корректировку суммы и срока выплаты кредита на сооружение Белорусской АЭС. Как уточнил Крутой, это связано с задержкой строительства станции. Белоруссия хочет выплачивать кредит за большее время и с меньшими процентами. По словам Крутого, контракт России и Белоруссии должен соответствовать условиям контрактов "Росатома" и других стран.

Говоря о цене на нефть, первый вице-премьер уточнил, что Белоруссия согласна покупать российское сырье по мировым ценам.

"Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", — заявил Крутой.

Заместитель председателя правительства Белоруссии отметил, президент Владимир Путин предложил помощь российского правительства в контактах Белоруссии и российских добывающих компаний.

Белоруссия продолжит обсуждать цены и объемы поставок с российской нефтяной "большой пятеркой" — "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие, но не откажется от работы "абсолютно со всеми субъектами российского нефтяного рынка". Крутой анонсировал начало переговоров на следующей неделе.

Также Дмитрий Крутой пообещал всем российским нефтяным компаниям, которые поставят нефть в Белоруссия, доступ к транзитной трубе "Транснефти".

Сейчас

16:21

Озвучена причина случившегося с самолетом "ЮТэйр"

16:14

Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

15:42

Утечка топлива и непонимание происходящего: подробности ЧП с "Боингом" "ЮТэйр"

15:27

Возросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком

14:43

Умер Сергей Слонимский

13:38

Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

12:54

Иран отразил масштабнейшую кибератаку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Авиалайнер с пассажирами чудом ушел от ракеты: посадка попала на видео

Авиалайнер с пассажирами чудом ушел от ракеты: посадка попала на видео

8 минут назад
Возросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком

Возросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком

1 час назад
Озвучена причина случившегося с самолетом "ЮТэйр"

Озвучена причина случившегося с самолетом "ЮТэйр"

26 минут назад
Стало известно содержание письма Трампа Путину

Стало известно содержание письма Трампа Путину

2 часа назад
Песков объяснил поведение Лукашенко

Песков объяснил поведение Лукашенко

2 часа назад
Тяжелейшая утрата: коллеги скорбят по Сергею Слонимскому

Тяжелейшая утрата: коллеги скорбят по Сергею Слонимскому

33 минуты назад
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына

Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына

1 час назад
Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

43 минуты назад
Выбираем лучшее: в программе "Тест" проверили качество куриных яиц и детских подгузников

Выбираем лучшее: в программе "Тест" проверили качество куриных яиц и детских подгузников

4 часа назад
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

4 часа назад
Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

3 часа назад
Минск сделал заявления по кредиту от Москвы и ценам на нефть

Минск сделал заявления по кредиту от Москвы и ценам на нефть

57 минут назад
"Ну-ка, все вместе!": гарантированное хорошее настроение

"Ну-ка, все вместе!": гарантированное хорошее настроение

20 часов назад
"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

08.02.2020 00:05
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Пушков отреагировал на слова Валенсы о репарациях

Пушков отреагировал на слова Валенсы о репарациях

32 минуты назад
Дина Аверина выиграла упражнения с лентой на московском этапе Гран-при

Дина Аверина выиграла упражнения с лентой на московском этапе Гран-при

49 минут назад
В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, есть пострадавшие

В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, есть пострадавшие

1 час назад
На видео сняли пожар, произошедший в сочинской средней школе

На видео сняли пожар, произошедший в сочинской средней школе

1 час назад
Новый китайский посол привез в Россию послание на двух языках

Новый китайский посол привез в Россию послание на двух языках

1 час назад
Киселёв объяснил, почему Готье не нравятся русские мужчины

Киселёв объяснил, почему Готье не нравятся русские мужчины

1 час назад
В Британии и Испании выявлены новые случаи заражения

В Британии и Испании выявлены новые случаи заражения

1 час назад
Патриарх Афинагор оказался ценным ресурсом для американской разведки

Патриарх Афинагор оказался ценным ресурсом для американской разведки

1 час назад
Гимнастка Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем

Гимнастка Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем

2 часа назад
Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

2 часа назад
Убийство Хангошвили: Берлин избрал "очень странный подход" к сотрудничеству с Москвой

Убийство Хангошвили: Берлин избрал "очень странный подход" к сотрудничеству с Москвой

2 часа назад
Коронавирус ударит по российской и мировой экономике

Коронавирус ударит по российской и мировой экономике

2 часа назад
Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

3 часа назад
Быть умным становится модным: все больше молодых людей стремится в вузы

Быть умным становится модным: все больше молодых людей стремится в вузы

3 часа назад
Джеки Чан пообещал миллион за вакцину

Джеки Чан пообещал миллион за вакцину

3 часа назад
Российская школьница купила право на экранизацию произведения Стивена Кинга

Российская школьница купила право на экранизацию произведения Стивена Кинга

3 часа назад
Единоборства. Джон Джонс защитил свой чемпионский титул

Единоборства. Джон Джонс защитил свой чемпионский титул

3 часа назад
Павла Мамаева преследует некая гражданка

Павла Мамаева преследует некая гражданка

3 часа назад
Иран отразил масштабнейшую кибератаку

Иран отразил масштабнейшую кибератаку

3 часа назад
Анонс от Поклонской: скоро главная загадка будет раскрыта

Анонс от Поклонской: скоро главная загадка будет раскрыта

3 часа назад
Совет Европы разочаровал Украину

Совет Европы разочаровал Украину

4 часа назад
МИД РФ оценил польские заявления и резолюцию

МИД РФ оценил польские заявления и резолюцию

4 часа назад
Водитель и пассажиры легковушки погибли в столкновении с фурой в Иркутской области

Водитель и пассажиры легковушки погибли в столкновении с фурой в Иркутской области

4 часа назад
Пешеход оказался в больнице после ДТП в Ленинградской области. Видео

Пешеход оказался в больнице после ДТП в Ленинградской области. Видео

4 часа назад
Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит на ближайшем чемпионате мира

Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит на ближайшем чемпионате мира

4 часа назад
Американцы и талибы не смогли договориться

Американцы и талибы не смогли договориться

5 часов назад
Сирия: колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб

Сирия: колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб

5 часов назад
Китай благодарен России за помощь в борьбе с эпидемией

Китай благодарен России за помощь в борьбе с эпидемией

5 часов назад
"Спартак" продлил контракт с защитником Ещенко

"Спартак" продлил контракт с защитником Ещенко

5 часов назад
В Казахстане 10 человек убили из-за дорожного конфликта

В Казахстане 10 человек убили из-за дорожного конфликта

5 часов назад
Британская пловчиха будет выступать за сборную России

Британская пловчиха будет выступать за сборную России

6 часов назад
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

6 часов назад
На ликвидацию солдата-убийцы в Таиланде потребовалось почти 18 часов

На ликвидацию солдата-убийцы в Таиланде потребовалось почти 18 часов

6 часов назад
Валентина Шевченко защитила чемпионский титул

Валентина Шевченко защитила чемпионский титул

8 часов назад
Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

8 часов назад
Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

08.02.2020 11:29
Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

08.02.2020 11:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку