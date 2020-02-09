В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший школьников, перевернулся на автомобильной дороге в Устецком крае в Чехии. Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 февраля.

Как сообщает пресс-служба полиции, в салоне транспортного средства находилось почти 70 человек.

Известно, что шесть пассажиров получили травмы средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

К месту ЧП были стянуты значительные силы полиции, спасателей и скорой помощи. Для эвакуации пострадавших был вызван медицинский вертолет, который не сумел приземлиться из-за сильного тумана.