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Коронавирус 9 минут назад

9 февраля 202022:22

"Охотники за привидениями" объявили войну вирусу

"Охотники за привидениями" объявили войну вирусу

Автор: Дмитрий Киселёв

Беспрецедентными усилиями Китаю, похоже, удалось сдержать распространение нового коронавируса по планете. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус осторожно признал, что инфекция в Китае идет на спад. "В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность", — отметил он.

Да, количество зараженных растет. Их далеко за тридцать тысяч. Но число ежедневно заражаемых зараженными стало падать. Вот он — ключевой перелом с 5 февраля.

Отношение новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV в феврале снизилось по сравнению с январем. Так, 23 января пик этого показателя достигал 46%. Затем — спад. 28 января — новый всплеск. Однако к 1 февраля он снизился до 18"%, а на конец недели соотношение составляло лишь 10%. Как говорят в спорте, счет — на табло. Хорошие новости.

Более 70% от всех заболевших коронавирусом в Китае — в провинции Хубей, где тот самый город Ухань, откуда все и пошло. То есть китайцам в целом удалось заразу локализовать. Уверен, они добьют ее.

Автор: Александр Балицкий

Похожие на "охотников за привидениями" из голливудского блокбастера, они забрасывают ранцы за спину. Берут специальные газогенераторы – и вперед на санобработку. Вообще-то в обычной жизни они — кто офисные клерки, а кто и руководители крупных компаний. Но в эти дни все они — волонтеры, объявившие свою войну вирусу, для чего и отправляются каждое утро по отдаленным деревням.

Сегодня пришел черед Ганьцзянью. Улочки узкие — не развернуться. Работают в паре. Метр за метром волонтеры обрабатывают все улицы в этой деревне, чтобы убить всю заразу, если она здесь есть. За работой санитарного десанта местные наблюдают с любопытством, иногда — с недоверием. Но все в основном понимают: нужно дать отпор инфекции, ведь зараженных в Китае уже больше 35 тысяч.

Импровизированные блокпосты сейчас есть во всех мелких населенных пунктах. Буквально через 300-400 метров. Местные жители организовывают специальные дежурства. Круглосуточно. Чужих не пускают или отправляют в объезд. Свои — только по пропускам.

Закрывающиеся по примеру Уханя на тотальный карантин города другой провинции — Чжэцзян — и вовсе вводят талонную систему. В Вэньчжоу выйти из дома разрешают раз в два дня. И только одному члену семьи. Из тех городов, что формально не закрыты, но авиасообщения нет, выбираются как могут. Марина пакует вещи, чтобы добраться из Хэфэя в Шанхай. После того как китайский бизнес из-за эпидемии встал, ее собственный — тоже.

15-й день восточного Нового года — день красных фонариков — в череде новогодних торжеств всегда считался самым ярким, но ярко-красным теперь горят только предупреждения. Вот и в Ганьцзянью не до торжеств. Вот такие плакаты развесили во всех деревнях: "Чтобы снизить риск заражения, лучше не выходить из дома и вообще ни с кем не встречаться".

О том, что руки мыть нужно, а вот выходить из дома — нет, объявляют по деревенскому радио. Сводки Госкомитета здравоохранения и советы по дезинфекции. Некоторые восприняли буквально — побежали в единственный магазин.

На полках — остатки еще прошлогоднего товара. Из-за эпидемии поставщики не работают, и теперь выходные снова продлевают на неделю. Покупатели отнеслись с пониманием, а еще уяснили: электронные деньги лучше наличных. Во всяком случае безопаснее.

В банках, которые на этой неделе все-таки возобновили работу, — Китай и так столкнулся с огромными финансовыми потерями — пачки банкнот теперь обрабатывают. А на улицы Уханя вышла тяжелая артиллерия. Для дезинфекции используют даже дроны. А еще с их помощью рассказывают сидящим по квартирам последние новости, чтобы не чувствовали себя одиноко.

Чтобы свести к минимуму контакты, а значит, риск заразиться, роботы в больницах развозят по палатам обеды и лекарства. Даже определяют дозу для каждого больного. Измеряют температуру.

Как выглядят палаты той самой специальной клиники Хошэньшань, построенной всего за 10 дней, один из пациентов показал в блоге. Язык не повернется назвать больницу временной. Как и госпиталь "Лэйшэньшань" — его сдали недавно — и сюда уже везут пациентов. Всех, кто в критическом состоянии. Остальных автобусами развозят по полевым госпиталям. Когда мест катастрофически не хватает, под них спешно переоборудуют огромные торговые центры и стадионы. Врачи работают в авральном режиме.

В уханьских больницах приступили к тестированию препаратов, что могут помочь в лечении. Клинических данных пока нет — только предположения. Но эпидемиологи успокаивают: процент вылечившихся все же выше, чем во время эпидемии атипичной пневмонии, и более двух тысяч пациентов из больниц уже выписали. На всякий случай все они остаются на карантине и на связи.

Режим изоляции — это когда продукты из магазинов соседи просовывают в узкие дверные щели, а в многоэтажках волонтеры оставляют пакеты на пороге. Так теперь работают и службы доставки. Те, конечно, которые работают. Приехал. Положил. Отошел. Клиент забирает. Эпидемия вообще изменила привычки и пристрастия китайцев. И только чувство коллективизма остается прежним.

"Как член Коммунистической партии в этой борьбе я обязан быть на передовой. И так считают все в Китае", — сказал один из волонтеров.

Поэтому на помощь в Ухань брошена вся страна. Медицинские бригады летят одна за другой. А на лицах медсестер и врачей — кровоподтеки от масок. Они остаются на коже из-за многочасовых дежурств. Но даже когда свои силы на исходе, медики находят их, чтобы поднять боевой дух пациентам, они поют им песни.

Между тем 9 февраля самолет Ил-76 МЧС России доставил в Китай лекарства и медицинские маски. В сообщении МЧС говорится, что помощь оказывается по поручению президента Путина и правительства России.

Текст: "Вести недели"

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