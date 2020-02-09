Авиалайнер с пассажирами чудом ушел от ракеты: посадка попала на видео

Посадка уходившего от обстрела авиалайнера на авиабазе Хмеймим в Сирии попала на видео. Это произошло несколько дней назад, и, как рассказали в российском Минобороны, израильтяне не могли не знать о том, что в небе могут быть пассажирские самолеты. Лайнер чудом избежал попадания ракеты. Никакой реакции со стороны Тель-Авива не поступало — там считают, что ничего не произошло, несмотря на то, что это была фактически агрессия.

Это кадры успешного приземления самолета "Сирийских авиалиний" на российской авиабазе Хмеймим. В открытом доступе они появились спустя три дня после того, как Airbus А320 едва не оказался под ударом сирийских ПВО, которые спровоцировали израильские истребители F16. Борт летел в Дамаск, но, получив сигнал "Опасность", был отведен в воздушный коридор, предоставленный российскими военными.

"Они абсолютно точно знали, что он летел. Потому что расписание всех рейсов есть в интернете, и разведка прекрасно работает. И как раз рассчитывали, что сирийские ПВО будут защищаться", — поясняет военный обозреватель Виктор Литовкин.

На борту самолета находились 172 пассажира. Это граждане Ирана, Ирака, Сирии — паломники, совершавшие поездку по святым для шиитов местам. Самолет совершал регулярный рейс по заранее утвержденному эшелону. И перед началом обстрела израильская сторона не могла не знать о наличии на радарах гражданского судна. Так что иначе как грубая провокация действия израильских ВВС не рассматриваются.

"Прежде чем наносить какие-либо удары, израильская сторона использует свою систему разведки, а именно запускает самолеты, которые отслеживают всю территорию до Евфрата. Видно все, что происходит в воздушном пространстве. И что будет происходить", — отмечает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

При этом израильские истребители (уже известно, что их было четыре) в воздушное пространство Сирии не заходили. Мишенями стали военные объекты на территории республики. При этом под угрозой оказались жизни мирных жителей на земле. А как позже выяснилось — и в воздухе.

"Потому что Дамаск — это международный аэропорт. Там люди. Сирия не в состоянии войны. Но Израиль ведет себя так, как будто объявил войну. Имеет значение, что военная операция проводилась против мирной страны, против мирного аэропорта", — указывает военный эксперт Алексей Леонков.

Если бы не слаженная работа диспетчеров и не наличие авиабазы Хмеймим неподалеку, последствия уже ставших регулярными израильских обстрелов могли бы стать идентичными трагедии месячной давности, когда оператор иранских ПВО на земле принял украинский Boeing за крылатую ракету. Все, кто был на борту, погибли.

Самолет "Сирийских авиалиний" после завершения ракетных ударов Израиля вылетел с авиабазы в направлении Дамаска.