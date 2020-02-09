Иран представил ракету с двигателем из композитных материалов

В воскресенье Иран продемонстрировал усовершенствованную ракету малой дальности "Раад-500" с двигателем из композитных материалов. По словам разработчиков, им удалось за счет снижения веса увеличить дальность полета "Раад-500" на 200 километров по сравнению с ракетами "Фатех-110" и "Фатех-313". Специалисты уточняют, что новая ракета способна преодолеть более 500 километров, пишет РИА Новости.

Также министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил о готовности Ирана к запуску на орбиту первого национального спутника. Ракета-носитель "Симорг" со спутником "Зафар" установлена на стартовом столе на космодроме имени Имама Хомейни. Иранское космическое ведомство начало обратный отсчет до запуска.

Год назад Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Западные страны считают, что Иран нарушает резолюцию СБ ООН N2231, запрещающую ему ракетные пуски.