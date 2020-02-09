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Послание Федеральному Собранию 39 минут назад

9 февраля 202020:53 Дмитрий Киселёв

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя. Интересно, что в ней уже появились кое-какие измеряемые величины, которые подтверждают, что полного единодушия по всем предложенным инициативам в народе нет. Более того, возникает настороженность, вызванная неопределенностью будущего.

Так, по опросу ВЦИОМ, за то, чтобы внести в Конституцию предложенную Путиным регулярную индексацию пенсий и социальных выплат — более 91%. Чуть меньше — 90% — за то, чтобы зафиксировать минимальную заработную плату не ниже прожиточного минимума.

Высокий уровень поддержки — 87% — набирает и предложение ужесточить ценз оседлости для кандидата в президенты России — не менее 25 лет проживания в стране.

Но энтузиазм падает значительно в отношении другой инициативы — чтобы Госдума имела решающее слово в деле формирования правительства. Здесь уровень поддержки из всех поправок минимальный — лишь 61%. И то, я просто уверен, что если бы эту инициативу выдвинул не сам Путин, а любой другой российский политик, то мы получили бы даже ниже 50%. Хотя, слов нет, наш парламент — важнейший и уважаемый институт.

Понятно, почему это делает Путин. Он заинтересован в развитии демократической конструкции государства, в повышении ответственности различных ветвей власти и в распределении этой власти. Путин заботится о балансе, создавая более сложную систему сдержек и противовесов. Это все так. Но все же у людей возникают сомнения в эффективности этих институтов в новой конфигурации. И что будет в стране, когда президентом станет другой?..

Будем считать исключением, но ведь это губернатор Чувашии недавно заставил офицера МЧС публично, словно собачку, прыгать за ключами от новой техники. Неожиданность. И хочется сказать, что это не в нашей политической культуре. Но ведь было же? Да, президент его тут же отправил в отставку в связи с утратой доверия. Но кто мог думать, что такое вообще возможно?

А если такой человеческий сюрприз выскочит уже на президентском уровне после Путина? Кто поручится, что этого не будет? Разные же в истории России были времена. Богатый опыт. Разве мы не помним, как чудили высшие руководители страны? Да тот же Хрущев Крым Украине подарил. А сколько просто постыдного. А с Путиным за два десятилетия мы забыли, что такое неловкость за лидера страны. Это Путин учит российских политиков и чиновников "чувствовать боль простого человека". Но все ли научаемы? И сколь твердо усваивают? У нас неожиданности — на каждом шагу.

Но персональное увольнение чиновника высокого ранга — это все же "микрохирургия". Путин на макроуровне обеспечивает баланс и слаженную работу всех силовых структур. Это кажется незаметным, когда нет между ними скрытой и даже явной войны. Но само собой такое не складывается. Мы же помним, как в России 90-х наши силовики, утратив внимание государства, искали себе "спонсоров" в бандитских структурах, соперничая за право крышевать порой одних и тех же. Страшно вспомнить.

Но ведь и межрелигиозный мир в стране — тоже Путин. Возьмем хотя бы историю, как президент собрал мусульманских лидеров России и предложил помощь в возрождении отечественной школы исламского богословия в противовес иностранным учебным центрам.

"Священнослужители должны быть людьми образованными и просвещенными, способными дать четкую и канонически безупречную оценку острым современным вызовам и угрозам. Инициатива должна перейти к вам, нельзя ее упускать в руки неформальных лидеров, ведущих активную работу среди верующих. Эти лица, являясь представителями, как правило, чуждых нашей стране богословских школ и сторонниками экстремистских идей, стремятся к подрыву позиций традиционного ислама в нашей стране, к подрыву единства российского общества и развалу в конечном итоге нашей страны", — заявил глава государства.

Даже чтобы произнести такие слова, адресовав их муфтиям, нужно было иметь моральное право и соответствующий опыт. Согласились, нашли общий язык и стали работать. В результате — мир.

По этой теме можно диссертации писать. Мы здесь — просто пунктиром. Отношения со всеми традиционными конфессиями в России сейчас, к счастью, гармоничны. Никто не обижен, и тема не пущена на самотек. Это ведь тоже не само собой. И до сих пор сложившаяся гармония нуждается в постоянной тонкой настройке.

А ведь мы помним и другие времена. Про суверенитет регионов. Возьмите себе суверенитета сколько проглотите. Это, типа, демократично. Красиво прозвучало. После такого Россия стала расползаться. Страшно вспомнить. Таможни кое-где между регионами появились. Свои деньги стали печатать.

Путин многонациональную страну собрал, объединил и запустил на высокую траекторию. Тоже ведь не само собой. Межнациональный мир всегда незаметен. Зато, ох, как заметна межнациональная рознь.

Конечно, сейчас вроде лишь поправки к Конституции обсуждаются, но реально прошел холодок от неясности перспектив после 2024 года. И что потом? Можно, конечно, бодриться, а некоторые даже говорят, что им неважно, кто будет во главе государства. Но, позвольте, опыт русской смуты еще никто не отменял.

Достаточно вспомнить нашу послереволюционную Гражданскую войну. В школьных учебниках та ужасная братоубийственная бойня до сих пор выглядит как трагедия, масштаб которой явно недооценен.

Текст: "Вести недели"

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