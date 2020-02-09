9 февраля 202017:23

Мощный шторм: Британию может не только затопить, но и засыпать снегом

AP Images

Самый мощный за последние семь лет шторм обрушился на Великобританию. Стихия уже привела к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.

Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган Ciara ("произносится как "Кира" — гэльское имя шотландских горцев, данное этому шторму из-за того, что в Европе под него первыми попали Ирландия и Шотландии). Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 144 км/ч. Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны, передает BBC.

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях.

Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожное сообщение в Британии, выпустила предупреждение о соблюдении максимальной скорости в 80 км/ч, многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England разместила в "Твиттере" фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

В воскресенье в Лондоне закрыты для прогулок все королевские парки, включая Гайд-парк и Риджентс-парк, из-за угрозы падения старых деревьев.

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в графстве Норфолк, из-за погоды даже отказалась от посещения воскресной службы в церкви.

Отложены конные скачки в Эксетере, Саутвелле и Панчстауне. Отменен матч Премьер-лиги между командами "Манчестер-сити" и "Уэст-Хэм". Однако команды "Шеффилд-Юнайтед" и "Борнмут" все же решились выйти на поле, невзирая на погоду.

В понедельник на севере Англии возможны сильные снегопады, что может привести к обледенению дорог. Там желтый уровень опасности сохранится еще сутки. А в Шотландии и Северной Ирландии ожидается снегопад, который может усугубить ситуацию.

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