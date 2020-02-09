Посольство РФ в Чехии уточнило данные по ДТП с автобусом с детьми

Посольство России в Чехии в воскресенье сообщило, что граждан РФ в разбившемся в Чехии автобусе не было. Двухэтажный экскурсионный автобус перевернулся рядом с городом Лоуны в западной части Чехии, пишет РИА Новости.

Из 70 подростков от 15 до 18 лет, ехавших в автобусе, трое находятся в состоянии средней тяжести, а еще четверо отделались ушибами. Полиция Чехии выясняет причины ДТП.