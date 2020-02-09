9 февраля 202022:36 Александр Рогаткин

Хафтар взял под контроль 80% территории Ливии

Хафтар взял под контроль 80% территории Ливии

Что происходит в растерзанном войной ливийском Бенгази? И что будет с Ливией дальше?

Вот уже скоро 10 лет, как Ливия — в разрухе. Попытки западных селекционеров привить ей демократию успехами не увенчались В арабском мире это всегда заканчивается затяжной гражданской войной.

Бенгази — второй по величине город Ливии. Именно здесь в 2011 году вспыхнуло восстание против Каддафи. Диктатора свергли, но город на несколько лет оказался в руках игиловцев. Пока их изгоняли, часть Бенгази превратилась в руины и опустела.

"Мы не знали, что среди нас были игиловцы, они жили здесь все время. А потом приехали командиры ИГИЛ (запрещено в РФ) и дали им оружие, после чего началась война", — вспоминает один из местных жителей.

Почему-то первым делом исламисты разграбили и сожгли местную мечеть Архаез. Сейчас ее почти восстановили.

Ирина Абдалла Джабер — вдова бывшего курсанта советского военного училища летчиков — провела все эти годы бок о бок с игиловцами. С четырьмя детьми и четырьмя внуками. Сама не знает, как выжили. "Несколько лет мы сидели под этим удушьем, это был кошмар. Стреляли, взрывали на куски все, мясорубка. Резали головы, расчленяли", — вспоминает женщина.

Сейчас жизнь налаживается. Правда, горький хлеб войны уменьшился в размерах и изрядно подорожал.

Старый центр Бенгази кажется почти вымершим. Но жизнь кипит в портовой гавани. По утрам рыбаки везут на рынок свой улов. Уцелевший рыбный рынок с невероятным ассортиментом морских даров — как отголосок еще той сытной довоенной жизни. Покупателей почти нет. Цены, как акулы под потолком, вот-вот укусят.

Враги в Триполи. Часть европейских стран вместе с Турцией поддерживает правительство Сараджа. Передовые отряды Халифа Хафтара уже были на подступах к столице, и сторонники маршала в Бенгази опасаются, что объявленное при посредничестве России перемирие может ослабить позиции национальной армии.

Эрдоган уже отправил на помощь в ливийскую столицу три тысячи военных специалистов и бронетехнику. Боевые машины уже на дорогах Ливии.

На митинги — для доказательства военного вмешательства Анкары — пригоняют турецкие броневики, захваченные при взятии Сирта, и народ от души лупит ботинками по броне.

Для ливийской национальной армии два трофейных броневика "Кирпи" — настоящий подарок. Турецкие "ежики" — так переводится название бронемашин — сделаны на заводе в Измире всего два года назад. У них даже сиденья еще в пленке. Внутри — кондиционеры и мониторы наблюдения. На крыше — пулемет с дистанционным управлением.

Впрочем, в Бенгази убеждены, что правительство Сараджа уже никто и ничто не спасет. 80% территории Ливии контролирует армия Хафтара. Пора думать, как жить дальше и поднимать страну из руин. Хорошо, что с пресной водой в Ливии нет проблем. Свергнутый диктатор позаботился.

Огромный резервуар — часть самой масштабной системы водоснабжения в мире. Каддафи называл ее восьмым чудом света. Подземный трубопровод снабжает всю Ливию чистейшей питьевой водой. На прокладку гигантских бетонных труб диаметром 4 метра ушли почти 20 лет и 12 миллиардов долларов. Великая рукотворная река простирается на 4 тысячи километров под ливийскими песками. Грандиозное сооружение!

Под ливийской пустыней, в нубийских слоях на глубине 500 метров, хранится чуть ли не половина мировых запасов пресной воды. Добыть ее и доставить людям — это означало сделать страну независимой от экспорта воды и дорогих систем опреснения. Ливия должна была превратиться в один сплошной оазис. Западные лидеры назвали идею Каддафи безумной, а МВФ отказал в финансировании. Строить пришлось на собственные средства, вырученные от продажи нефти.

"Этот проект — один из самых больших в мире. Больше таких проектов для поставок воды в мире нет, он уникален. В день через трубы проходят больше шести миллионов кубов воды. Нет никого, кто мог бы создать подобную систему. Для Ливии эти скважины — основной источник питьевой воды. Проблема ее нехватки решена", — отметил главный инженер компании "Рукотворная река" Абдулл Насер.

Пустынный водопровод к середине 2000-х дошел до всех крупных городов. Вдоль подземной реки появились поля пшеницы. Страна постепенно отказывалась от закупок продовольствия за рубежом. А потом грянула революция — и строительство остановилось. Натовская авиация, поддерживая повстанцев, среди основных целей почему-то отметила и систему водоснабжение.

"Во время войны в 2011 году самолеты НАТО нанесли удар по заводу в Бреге, где делали большие трубы, и разбомбили сооружения для очистки воды — они сильно пострадали", — рассказал Аль Хасан, инженер компании "Рукотворная река".

Потом великую рукотворную реку пытались захватить и взорвать игиловцы. Но водозаборы всегда восстанавливали в первую очередь. Сейчас подземный канал в руках Восточного правительства. Некоторые горячие головы предлагали поступить, как Украина с Крымом ,- отрезать Триполи от подачи пресной воды. Ливийцы сказали, что они — цивилизованная нация, а не варвары.

Гостевой дом Муаммара Каддафи в Бенгази. Построен в виде берберского шатра – с ним ливийский лидер путешествовал по всему миру. Точно такой же — бетонный — шатер был в Триполи. Но о его взорвали, а этот просто сожгли.

Городские стены разрисованы карикатурами на Каддафи. Не любят его здесь, несмотря на проведенный водопровод. Хотя в последние годы среди молодежи появилось много его сторонников.

Война, безвластие и разруха. Молодежь, чье детство прошло при Каддафи, говорит о том времени, как о самом счастливом: "Все хотят Каддафи. Сейчас ностальгия по покою. Устали от войны. Он был прав".

Муж Ирины Джабер при Каддафи успел дважды отсидеть в тюрьме: три года — за то, что ради свадьбы дезертировал из армии, и еще три — за отказ сотрудничать со спецслужбами.

После его смерти Ирина не может никуда уехать. Нет гражданства: ливийское ей так и не дали, российское как жительнице Киргизской ССР ей было не положено. А Киргизия из-за каких-то утраченных документов тоже в паспорте отказала. Возможно, когда маршал Хафтар возьмет столицу, у нее получится стать гражданкой уже новой мирной Ливии.

А война скоро обязательно закончится, уверяет всех Абдулла из Старого города, и показывает гнездо с голубиными яйцами, которое нашел на крыше восстановленной мечети Архаез.

Текст: "Вести недели"

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