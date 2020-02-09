Жесткая посадка самолета "ЮТэйр": версии

Завтрашний рейс из Усинска в Москву перенесен. Об этом заявили в авиакомпании "Ютэйр". Решение объяснили неудовлетворительным состоянием взлетно-посадочной полосы аэропорта. Также в качестве версии выдвинуто влияние непрогнозируемого сдвига ветра.

Сейчас она покрыта льдом и заметена снегом. Пассажиров уже предупредили. Но когда именно вылетит борт, пока уточняется, хотя только самолеты "Ютэйр" летают в этот аэропорт.

Авиакомпания уже сообщила о неисправности некоторых его систем: там не работала система точного наведения на полосу, а также огни подхода. И поэтому пассажирский самолет "Ютэйр" совершил жесткую посадку. Всех пассажиров успешно эвакуировали. Никто в итоге не пострадал.

В момент, когда самолет авиакомпании "Ютэйр" заходил на посадку в аэропорту Усинска, на борту паники не было, то есть полет проходил в штатном режиме. Но после жесткой посадки экипаж, согласно правилам, провел эвакуацию пассажиров. Надувные трапы в хвостовой части самолета выбросили наружу. Часть пассажиров, помогавших друг другу, эвакуировалась с крыла лайнера.

Возгорания и видимых повреждений фюзеляжа, кроме отсутствующих шасси, не наблюдалось. Самолет развернуло от направления движения на 90 градусов, но он по-прежнему хвостовой частью оставался в пределах посадочной полосы. Первые эмоции очевидцев вполне понятны.



По одной из версий причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них серьезно не пострадал. По предварительным данным двое пассажиров самостоятельно обратились за помощью к медикам.

Пока спасатели обследовали самолет на предмет возможного возгорания и проливали борт специальным негорючим раствором, некоторые пассажиры еще долго не могли поверить в случившееся.

Следственные органы начали проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета. Аэропорт Усинска временно закрыт.

По словам метеоролога Евгения Тишковца, район авиапроисшествия находился в зоне активного атмосферного фронта, сопровождаемого многоярусной облачностью с нижней кромкой 200-300 метров. А также непрерывным интенсивным снегопадом и метелью с ухудшением видимости до 1,5 километра. Ветер у земли юго-восточный, в порывах достигал 14 м/с, а в слое от 70 до 3 тысяч метров наблюдался так называемый сдвиг ветра по направлению с юго-восточного на северо-западный. Сущность воздействия сдвига ветра на полет заключается в том, что самолет, обладая инерцией по пересечению слоя атмосферы со сдвигом ветра сохраняет неизменными путевую скорость и режим работы двигателей, но воздушная скорость, следовательно, подъемная сила и вертикальная скорость резко изменяются. Если летчик не проинформирован о сдвиге ветра, он может не успеть отреагировать, что и приводит к значительному отклонению самолета от глиссады снижения и опасности столкновения с землей. Предварительно на момент происшествия метеоусловия по видимости и ветровому режиму были сложные и косвенно могли повлиять на динамику полета воздушного судна.