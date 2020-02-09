9 февраля 202021:21 Александр Христенко

Развитие науки: инновации и стимулы без "пустышек"

Развитие науки: инновации и стимулы без "пустышек"

6 февраля в центре внимания была тема развития отечественной науки. Сначала в Кремле состоялась церемония вручения премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Затем в Большом Кремлевском дворце под председательством Владимира Путина состоялось совместное заседание Президиума Госсовета и Президентского совета по науке и образованию. В центре внимания — подготовка нужных и квалифицированных кадров для российской экономики как вузами, так организациями среднего профессионального образования. Отдельная тема — роль регионов в этой масштабной работе.

Сергею Макарову — 31 год. И он — уже ведущий исследователь по целому новому направлению в современной физике. Нанофотоника — убежден молодой ученый — заменит привычную нам электронику, которая достигла предела развития.

Дело обозримого будущего. А вот что можно уже подержать в руках — гибкие и легкие солнечные панели третьего поколения, ставшие благодаря фундаментальным исследованиям Макарова мощнее и долговечнее. Их даже батареями не назовешь — выглядит как краска или прозрачный лак, который может наноситься на любую поверхность. Как раз о таких источниках энергии говорили с президентом в Кремле.

Сергей Макаров — один из трех молодых ученых, работы которых за год по итогам отбора были признаны лучшими в стране и отмечены президентской премией. Впервые награду получил психолог — Александр Веракса из МГУ создал особую систему развития интеллекта, в том числе эмоционального, у дошкольников. Лауреатом стала и Марина Ширманова из Приволжского медуниверситета — за разработку принципиально новых методов изучения раковых опухолей.

"Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых и технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века. Сейчас в отечественных научных коллективах работает много молодых людей. Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно даст свой позитивный результат для страны", — подчеркнул глава государства.

В этом году сумму премии удвоили, и все лауреаты — молодые ученые — получат по 5 миллионов рублей, которые в отличие от гранта могут потратить по своему усмотрению.

Стимулы развития всей высшей школы обсуждали на Президиуме Госсовета и Совета по науке. Ключевая задача — выправить исторически сложившийся в высшей школе географический перекос. Сегодня треть вузов — в Москве и Питере, а поддержка нужна регионам. И подтягивать к столичному уровню нужно в первую очередь города, где находятся вузы. А потому в зале вместе с ректорами и учеными — губернаторы регионов.

"Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться. Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы", — заявил Владимир Путин.

Так сохранится и уровень доступности высшего образования, ведь через 4 года, по расчетам, будет на 75 тысяч выпускников больше, чем сегодня.

"Мы хотим, чтобы они оставались в Республике Крым, чтобы регионов приезжали в данном случае к нам. Мозги — это сегодня главная ценность. Умные люди — это на вес золота", — уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

Это в полной мере относится и к преподавательскому составу. Сильные вузы готовы к сотрудничеству.

"Программа "Вернадский". Ее суть в том, чтобы ведущие университеты помогали регионам выравнивать потенциал научный, готовить студентов достаточно хорошего высокого уровня, чтобы они оставались там вести научную работу, повышать квалификацию", — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Чтобы региональные вузы на равных соревновались со столичными, а общий уровень соответствовал мировому, российская высшая школа должна качественно обновляться. Направление задал президент.

"Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких еще достаточно. Однако задачи шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов. Необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие на научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных", — считает Путин.

Эту задачу должны решить научно-образовательные центры мирового уровня. Первые уже созданы в пяти пилотных регионах: Пермском крае и Кемеровской области, Нижегородской, Тюменской, а также Белгородской областях.

На базе БелГУ — с привлечением других вузов региона, местных предприятий и международных партнеров — развивают проекты в области селекции растений, генетики, фармакологии.

"Требования к инновациям очень жесткие. Это должно быть либо лекарство, которое лечит не так, как это делают известные препараты, либо это должен быть совершенно новый класс веществ", — пояснил Владимир Петров, академик РАН, доктор медицинских наук.

Обсуждали и дополнительные стимулы для участия бизнеса. Конечно, финансовые.

Создаются исследовательские установки класса мегасайенс на уровне большого адронного коллайдера. И тоже в разных регионах России — от Ленинградской области до Дальнего Востока, на острове Русский.

В Гатчине, где еще недавно было запустение, теперь — один из центров международного научного сотрудничества. Запущен реактор для нейтронных исследований. Пучки нейтронов позволяют ученым увидеть структуру органических материалов и сложных молекул, что необходимо для создания новых лекарств, а медики могут эффективно облучать раковые опухоли.

"Ядерная медицина началась с протонной терапии, которая в нашей стране, на нашей площадке в Гатчине, была одна из первых в мире. И до сих пор мы сохраняем большую часть пациентов, получивших этот вид услуг", — рассказал Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".

Из таких масштабных проектов Москву и Петербург не исключить. Да и не нужно. К общей исследовательской работе подключаются все — так вместе с научной решается и еще одна важнейшая задача — пространственного развития страны.

Текст: "Вести недели"

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