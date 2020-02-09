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Коронавирус 15 минут назад

9 февраля 202021:50 Сергей Мингажев

Морские круизные лайнеры стали символом эпидемии

Морские круизные лайнеры стали символом эпидемии

Трагическим символом эпидемии коронавируса стали три морских круизных лайнера, которые из-за карантина не могу покинуть тысячи людей. Наверное, когда-нибудь происходящее на этих судах станет сценарной основой для оскароносного фильма. Но пока трудно представить, какие человеческие трагедии могут происходить внутри этих красивых громадин. Чтобы описать их, быть может, нужны перья Достоевского или Кафки.

Укутанные и в масках люди, которые большую часть времени заперты в каютах, молча ходят кругами по палубе лайнера. Такие прогулки особенно нужны пассажирам из внутренних кают, где нет балконов и иллюминаторов.

Diamond Princess снимается с якоря и уходить в глубь Токийского залива на карантинный рейд после того, как с борта были сняты и отправлены в госпиталь еще трое зараженных новым коронавирусом. Всего с середины недели смертельно опасная инфекция выявлена у 70 человек.

Подъехали специализированные медицинские автомобили красного цвета, мелькают проблесковые маячки, бегают люди в защитных костюмах — сейчас они будут принимать новую группу зараженных, чтобы отвезти ее в госпиталь.

Драма с Diamond Princess положила начало "круизной лихорадке" по всему миру. Компании несут колоссальные потери, они сами обязаны оплачивать сверхсрочное пребывание пассажиров.

В Гонконге в карантин взят лайнер World Dream, после того как коронавирус был диагностирован у китайских туристов, сошедших на берег еще неделю назад. Жестких ограничений режима вводить не стали — пассажиры свободно гуляют, посещают бары и зоны отдыха, но на берег им сходить запретили, пока на вирус не проверят всех находящихся на борту.

Порт в Нью-Джерси. Лайнер компании Royal Caribbean задержан американскими властями после госпитализации 4 китайцев с симптомами заболевания и депортации еще более 20 граждан КНР, хотя у них никаких симптомов не было.

Сейчас в море между Окинавой и Тайванем неприкаянно дрейфует лайнер Westerdam. Там под подозрением на вирус — только один пассажир, запрос на заход в порт сначала был отклонен Японией — одного лайнера в карантине ей уже достаточно — а затем и Тайванем — у него те же проблемы.

"Мы, пассажиры с борта лайнера SuperStar Aquarius, заперты посреди моря рядом с портом Наха. Мы требуем тайваньские власти обратить внимание на 1700 пассажиров. Мы хотим домой!" – заявляют люди. Лишь накануне Тайбэй дал разрешение на заход этого судна в порт. На кадрах видно, как медики обследуют пассажиров на наличие симптомов.

Общее число людей на борту круизных лайнеров, оказавшихся под ударом коронавируса, уже приближается к 10 тысячам. О том, есть ли граждане России на кораблях в Нью-Джерси и на Тайване, данных нет, но они точно есть на трех остальных: в Гонконге — четверо, на Westerdam — семеро, больше всего на Diamond Princess — 24 человека. Зараженных вирусом среди них не обнаружены.

Стремительный рост числа заболевших на борту лайнера Diamond Princess прекратился сразу после того, как японские власти завершили обработку анализов тех без малого 300 человек, у которых признаки заболевания были обнаружены еще до начала карантина. И теперь главная надежда оставшихся запертыми на борту около 3,5 тысячи человек — чтобы не появились новые заболевшие, иначе их вынужденное путешествие в Японию затянется еще как минимум на две недели.

Российские дипломаты установили связь с соотечественниками в первый же день карантина, созваниваются и переписываются индивидуально с каждым.

"Они 24 часа находятся в переписке, оперативно получают информацию от наших граждан о каких-то потребностях, просьбах, проблемах. Все это передают японской стороне, максимально быстро стараются решить все возникающие вопросы. В первую очередь следим, чтобы наши граждане были обеспечены медикаментами", — заявила Татьяна Кочкина, пресс-секретарь посольства России в Японии.

Официально карантин на Diamond Princess объявлен до 19 февраля, но в Японии уже задумываются над тем, что делать, если число заболевших вновь начнет расти.

Покинув порт Йокогамы 8 февраля, Diamond Princess 9-го вновь вернулся к причалу — в госпиталь с диагностированным коронавирусом отправлены еще шесть человек.

Текст: "Вести недели"

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