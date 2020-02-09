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Коронавирус 31 минута назад

9 февраля 202021:04 Сян Чжуннань

Специальный репортаж из КНР: есть признаки того, что вирус скоро будет побежден

Специальный репортаж из КНР: есть признаки того, что вирус скоро будет побежден

Каков китайский взгляд на борьбу с эпидемией коронавируса? Специально для "Вестей недели" — свежий репортаж наших коллег с Центрального телевидения Китая.

Десять дней китайское руководство непрерывно собирается на экстренные совещания по эпидемической ситуации и корректирует противоэпидемическую работу. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел последнее такое совещание 3 февраля. Предыдущее было 25 января, впервые в истории в первый день Нового года по лунному календарю.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР потребовал обеспечить безопасность жизни людей и придерживаться инструкций Центрального комитета партии. Си Цзиньпин подчеркнул, что борьба с эпидемией не только забота врачей и чиновников от здравоохранения, — это дело каждого. Он также выступил против формализма в профилактической работе и призвал наказывать чиновников, уклоняющихся от ответственности.

Сразу же после заявления китайского лидера под дисциплинарное расследование попали трое чиновников из провинции Хубэй — за нарушения в распределении гуманитарной помощи региональным филиалом общества Красного Креста. Гуманитарные грузы и медицинские материалы в Ухань сейчас доставляют под строгим контролем. Также по распоряжению Си Цзиньпина для работы в карантинном госпитале "Хошэньшань" направлены 1400 военных медиков.

"Хошэньшань" — название малоизвестного района в Ухане — за ночь стало словом нарицательным. В переводе с китайского это означает "гора духа огня". Именно этот дух позволил семи тысячам строителей возвести тысячекоечную больницу в чистом поле за 10 дней. В модульном госпитале — самая современная вентиляционная система, обеспечивающая пять режимов давления воздуха в зависимости от типа помещения. Есть отделения интенсивной терапии, инфекционного контроля и радиологической диагностики. Принимают здесь тяжелых больных. Для тех, у которых болезнь проходит в легкой форме, переоборудовали более десятка выставочных центров и спорткомплексов, увеличив общий коечный фонд до 10 с лишним тысяч.

Количество выздоровлений уже несколько дней превышает число летальных исходов и продолжает расти. Лечение занимает не меньше недели, еще 14 дней — обязательный карантин. Отправляться домой можно только после двух отрицательных тестов. В числе выздоровевших и две медсестры, заразившиеся коронавирусом от своих пациентов в Ухане. Помощь они получили от военных медиков. В знак благодарности хотели их обнять, но пока — только поклон.

Приморский город Вэньчжоу расположен в 900 километрах от Уханя. Его называют "обувной столицей страны". Ежегодно здесь производят четверть всей обуви в мире. 50 тысяч человек, работающих и обучающихся в Ухане, вернулись в Вэньчжоу на китайский Новый год. Как результат — более 340 подтвержденных случаев заражения. Вспышку пытаются остановить ограничением на передвижение людей. Администрация города перевела с домашнего карантина на медицинский всех, кто контактировал с больными. Людей разместили в нескольких гостиницах.

Серьезные профилактические меры принимают и в столице. Так начинается каждое утро в каждом супермаркете Пекина — тщательная дезинфекция стала неотъемлемой частью рабочего процесса. Чистят везде, где покупателей может поджидать опасность: кассы, прилавки, эскалаторы, тележки для продуктов. Практически во всех пекинских супермаркетах можно заказать продукты через Интернет с доставкой на дом. Из-за эпидемии онлайн-сервисы пользуются особой популярностью.

Тем не менее бизнес несет серьезные убытки. Некоторые иностранные предприниматели предпочли покинуть Китай после первых панических сообщений о коронавирусе. Ресторатор из Гуанчжоу Роб Тернбулл не из робкого десятка. Его ресторан по-прежнему принимает посетителей.

"В первые дни эпидемии я запасался водой и кое-какими товарами. Но два дня спустя переоценил ситуацию. В Китае удивительная логистика. Это одна из сфер, которая действительно хорошо работает. Скоро мы снова будем получать свежие овощи. А вода никогда не была проблемой. Электричество, Интернет — все это по-прежнему доступно", — сказал Роб.

Пик эпидемии еще не пройден, однако помимо роста числа выздоровлений есть и другие признаки того, что борьба Китая завершится скорой победой. По обновленным данным Госкомитета по делам здравоохранения, смертность от коронавирусной пневмонии в целом по стране составляет 2,1% — это на две десятые меньше показателя двухнедельной давности. При этом в регионах за пределами карантинной зоны в провинции Хубэй она не превышает двух десятых процента, показателя обычного гриппа.

Текст: "Вести недели"

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