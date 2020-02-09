9 февраля 202021:48 Дмитрий Киселёв

Выступление в Польше: такого от Макрона не ожидали

Выступление в Польше: такого от Макрона не ожидали

4 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу и вслед за своим молодым украинским коллегой Зеленским решил порассуждать об истории Второй мировой войны и о том, кто и как ее искажает.

"Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", — заявил Макрон.

Вот уж от кого не ожидали! Для начала вспомним: общие потери Франции во Второй мировой войне оцениваются примерно в 600 тысяч человек. Советский Союз в борьбе с фашизмом потерял 27 миллионов.

Франция вместе с Англией и Италией — участник Мюнхенского сговора 1938 года, позволившего Германии при поддержке Польши расчленить Чехословакию.

10 мая 1940 года Германия вторглась уже во Францию, которая сопротивлялась лишь 40 дней и предпочла капитулировать, и это при том что силы французской армии были вполне сопоставимы с войсками Третьего рейха.

В следующие 4 года французская промышленность работала на нужны Германии. Тысячи самолетов, авиационных двигателей и грузовиков. Французские рабочие трудились на заводах и снабжали армию Гитлера минометами, гаубицами и бронированной техникой. Оружие, продовольствие, одежда — французская промышленность все это производила для фашистской Германии. Десятки тысяч французов воевали в составе добровольческих формирований вермахта и СС.

В своих мемуарах бригадный генерал Шарль де Голль, в годы войны — лидер движения "Свободная Франция", вспоминает удивление немецкого фельдмаршала Кейтеля во время подписания в Берлине акта о капитуляции Германии 9 мая 1945 года, когда тот обнаружил представился Франции в числе стран-победительниц.

Де Голль пишет: "В Берлине Францию представлял генерал Делаттр. Принятый русскими со всеми полагающимися ему почестями Делаттр столкнулся с протокольными трудностями. В итоге инцидент был быстро урегулирован. 9 мая он занял свое место рядом с представителями других великих держав, как и французский трехцветный флаг занял свое место среди других союзных флагов. В заключительном акте капитуляции представитель Франции поставил свою подпись наряду с подписями России, Соединенных Штатов и Великобритании. Генерал-фельдмаршал Кейтель даже воскликнул: "Ба! И французы здесь!"

Представитель Франции оказался за тем столом лишь по воле Сталина, ведь США и Англия вообще не видели Францию в кругу стран-победительниц. Вторая мировая вполне могла закончиться для Франции страшнейшим позором. Конечно, это был брак по расчету. Де Голль стремился спасти Францию от позора, а Сталину нужен был союзник в противовес англо-американскому влиянию в Европе.

Да и СССР поддержал мужественных бойцов французского Сопротивления, которое возглавлял Де Голль. В декабре 1944-го он лично приезжал в Москву и провел здесь целых 8 дней. Принимали француза как самого близкого друга. Пока дипломаты согласовывали советско-французский договор о союзе и взаимопомощи, у генерала де Голля была насыщенная культурная программа.

По воспоминаниям генерала, он провел со Сталиным несколько встреч. В общей сложности переговоры продолжались более 15 часов. "Беседуя с ним на различные темы, я вынес впечатление, что передо мной необычайно хитрый и беспощадный руководитель страны, обескровленной страданием и тиранией, но в то же время человек, готовый на все ради интересов своей родины", — отмечал де Голль.

Было много пышных застолий, в том числе и в Кремле. Об этом у французского гостя осталось двойственное впечатление: "Сталин вел прямые и простые разговоры. Он старался казаться простым человеком с зачатками культуры, произнося по поводу сложнейших проблем суждения, полные нарочито примитивного здравомыслия. Он ел все подряд и много и наливал себе по полному бокалу крымского вина, перед ним ставили все время новые бутылки. Сквозь маску добродушия в Сталине был виден беспощадный боец. Впрочем, русские, сидевшие вокруг стола, были напряжены и внимательно за ним наблюдали. Прощание вылилось, как это любил Сталин, в излияния. "Рассчитывайте на меня, — заявил он. — Если у вас или у Франции возникнет в нас нужда, мы разделим с вами все вплоть до последнего куска хлеба". Внезапно, увидев рядом с собой Подзерова, русского переводчика, который присутствовал на всех переговорах и переводил все речи, маршал резко сказал ему с мрачным видом: "А ты слишком много знаешь! Очень хочется отправить тебя в Сибирь". Я вышел из комнаты со своими сотрудниками. Обернувшись на пороге, я увидел Сталина, сидящего в одиночестве за столом. Он опять принялся за еду".

Так или иначе, а Москву де Голль покинул, обретя мощного союзника. Франции удалось пробраться не только в группу держав-победительниц во Второй мировой войне, но и стать одной из пяти стран-основательниц ООН. Именно поэтому сейчас Франция — постоянный член Совбеза ООН.

В последнее время Эммануэлю Макрону очень нравится рассуждать об истории и судьбе Европы, и о том, что Европе без России никуда. Но матчасть надо еще подучить. Тем более что Франция способна многое испортить, как это случилось в Ливии, которую бомбили как раз Франция и Англия. Теперь там уже почти десять лет идет гражданская война. Надо понимать.

Текст: "Вести недели"

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