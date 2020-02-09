Эксклюзив из самой горячей точки Сирии: радикалы прикрываются турецкими военными

В провинции Идлиб сирийская армия взяла под контроль ключевой населенный пункт — город Саракиб, который расположен на пересечении двух стратегических трасс — М4 (Латакия – Алеппо) и М5 (Дамаск – Алеппо). Важнейшая победа армии Башара Асада в битве с террористами. Что происходит в зоне деэскалации Идлиб?

Серакиб — город, который расположен на трассе Хама – Алеппо. Бойцы сирийской армии выдавили боевиков из населенного пункта. В городе еще не работали инженеры, на улицах и в зданиях — большое количество неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Серакиб — это в первую очередь транспортные узел, уже в ближайшее время подразделения правительственных сил смогут вернуть контроль над трассой, которая соединяет северную столицу Сирии Алеппо и Дамаск.

Последние флаги так называемой вооруженной сирийской оппозиции над городом. Один просто не успели снять после того, как Серакиб был освобожден. Этот флаг вообще стал прикрытием для террористических группировок, радикалы используют его как бренд, чтобы была картинка на экспорт.

В помещении, где находились главари, это наглядно видно, рядом с символикой так называемой Свободной сирийской армии — символы террористов бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Своеобразное, конечно, взаимодействие.

В городской школе был расположен штаб боевиков. Радикалы практически всегда маскируют военные объекты под образовательные учреждения или мечети. В случае удара всегда можно сказать, мол, сирийская армия или российская авиация бьют по гражданским объектам. Здесь же на самом деле — вооружение, боеприпасы и снаряжение, личные вещи боевиков, заготовки для самодельных взрывных устройств. В школьном дворе — склад 120-милиметровых минометных снарядов. А в подвале школы, где располагался штаб, боевики сделали кустарное бомбоубежище.

В подвальном помещении — хорошая система вентиляции, проведено электричество, стены аккуратно окрашены, есть несколько функциональных комнат, где можно организовать работу штаба. Есть даже запас горюче-смазочных материалов. Боевики здесь могли укрыться и от артиллерийского налета, и от авиационного удара.

Бои за этот участок шли на фоне тяжелых политических процессов. В Анкаре с раздражением смотрели на последствия активности террористических группировок, а боевики, по сути, сами спровоцировали правительственные силы ответить на атаки и обстрелы населенных пунктов.

Президент Турции Эрдоган обвинил правительство Сирии в сознательном нападении на турецких военных, которые находятся на территории провинции Идлиб. В ответ Турция нанесла около 60 ударов по сирийским военным объектам, так заявили в Анкаре. На этом фоне радикалы потеряли в Идлибе еще один мощный укрепрайон, и сейчас у постов турецких военных в зоне деэскалации обстановка спокойная.

Турецкий наблюдательный пост на трассе М5 теперь находится в тылу сирийских войск. До ближайших позиций боевиков-союзников Турции отсюда не менее 10 километров. Члены радикальных группировок использовали турецкое присутствие для того, чтобы атаковать правительственные силы, радикалы просто прикрывались турецкими военными, да еще и надеялись спровоцировать очередной виток конфликта между Дамаском и Анкарой.

Пост турецкой армии у Серакиба нашей группе удалось снять при помощи беспилотника. Видно, что большая часть техники укрыта в ангарах, пост расположился на территории промзоны. В распоряжении военных есть бронетехника и крупнокалиберное оружие. По периметру оборудованы позиции для ведения огня.

Зона деэскалации Идлиб остается одним из главных источников террористической угрозы в мире. Анкара не может полностью контролировать радикальные группировки, что действуют в Идлибе. Об этом говорят и обстрелы мирных кварталов, которые находятся у линии соприкосновения, и атаки на российскую авиабазу Хмеймим. Террористы запускают ударные беспилотники с территории зоны деэскалации. Провинция по-прежнему остается местом сбора террористического интернационала.