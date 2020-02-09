Выборы в Азербайджане завершены, идет подсчет голосов

В Азербайджане подсчитывают голоса на выборах в парламент, передает канал "Россия 24". Участки закрылись в шесть вечера по московскому времени. По предварительным данным, явка превысила 55 процентов.

По данным экзитполов, большинство мандатов получает правящая партия "Новый Азербайджан " во главе с президентом Ильхамом Алиевым.

Внеочередные выборы были назначены главой республики в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в Милли Меджлисе претендуют более 1300 кандидатов. Чуть больше тысячи из них — самовыдвиженцы. Среди соискателей более 20 процентов — женщины.

В Азербайджане по закону порога явки нет, поэтому выборы состоятся при любом количестве проголосовавших