9 февраля 202020:27

"Локомотив" победил "Ростов" в Катаре

Twitter/ФК "Локомотив"

В катарской Дохе завершилась заключительная встреча товарищеского турнира между московским "Локомотивом" и "Ростовом". Матч проходил на стадионе "Аспир-Центр" и ознаменовался победой "железнодорожников" в серии пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Голы в составе "Ростова" забивали Максим Осипенко, Павел Мамаев и Роман Еременко. У красно-зеленых забивали Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский. В серии пенальти точнее оказались москвичи – 5:4.

Как итог, "Локо" занял итоговое второе место в турнире, "Ростов стал третьим. Ранее в субботу победу в соревновании завоевал московский "Спартак". Замкнул квартет сербский клуб "Партизан".

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