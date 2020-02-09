"Просто неймется": Киселёв отреагировал на чешскую провокацию

Власти одного из центральных районов чешской столицы решили убрать памятник освободителю Праги от гитлеровцев маршалу Коневу. Районные власти таким образом замахиваются на то, чтобы вершить большую политику. И вот — следующая мелкая провокация — уже на городском уровне. Площадь, на которой стоит здание посольства России в Праге, предложено переименовать из "Под каштанами" в площадь Бориса Немцова. Предложение проголосовать за переименование сделал городской голова Праги Зденек Гржиб.

Вроде нет никакой катастрофы, но Борис Немцов уж точно не является главным символом России. Есть в российской истории и в истории российско-чешских отношений, мягко говоря, и более заметные фигуры. Зденек Гржиб просто предлагает мелкую гадость, имея в виду нечто многозначительное, хотя и не то, что есть на самом деле. Просто неймется.

Отношения с Чехией, в том числе и благодаря мудрости президента Милоша Земана, хорошие. Так ведь надо подгадить, провоцируя на ответ что ли? Чтобы и в России что-то Чехии припомнили. Быть может, разворовывание золотого запаса России, который чудом оказался в руках белочехов сто лет назад. Когда они предательски выдали адмирала Колчака большевикам, то из 500 тонн золота Российской империи, что адмирал хранил как зеницу ока, 182 тонны оказались чехами разграблены. Нам что, строить сегодня на этом историческом факте отношения?