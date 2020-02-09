9 февраля 202021:49

"Реал" оторвался от "Барселоны" на шесть очков

EPA

На Пиренейском полуострове в рамках 23 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" смог увеличить свой отрыв от преследующей его "Барселоны". Это произошло после того, как "сливочные" на выезде разгромили "Осасуну".

Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота памплонцев четыре мяча при одном пропущенном. Голами в составе "Реала" отметились Иско, Серхио Рамос, Лукас Васкес и Лука Йович. У "Осасуны" единсвтенный гол на счету Унаи Гарсии. Итог – 4:1 в пользу мадридского клуба.

Благодаря этому "Реал" набрал 52 очка и упрочил свои позиции относительно идущей второй "Барселоны". Теперь отрыв мадридцев от каталонцев составляет шесть очков. Однако "Барса" имеет матч в запасе.

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