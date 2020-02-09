9 февраля 202022:10

Шорт-трек. Россияне завоевали три медали этапа Кубка мира

EPA

Мужская сборная России по шорт-треку стала обладателем серебряных медалей этапа Кубка мира, который проходит в немецком Дрездене. Россияне показали второй результат в эстафете на 5000 метров.

Дистанцию российские шорт-трекисты преодолели за 6 минут 57,523 секунды. Россию представляли Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог и Павел Ситников. Первое время показали южнокорейцы (6.57,341). Замкнули тройку представители Нидерландов (6.57,650).

В других дисциплинах россияне также отметились достижением медалей. На 1500 метрах по серебру взяли все тот же Елистратов и Софья Просвирнова.

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