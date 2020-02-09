Рядом с Белым домом задержан агрессивно настроенный вооруженный мужчина

В минувшую субботу, 8 февраля, в Вашингтоне неподалеку от Белого дома был задержан вооруженный ножом 25-летний житель штата Флорида Роджер Хеджпет, угрожавший убить президента США Дональда Трампа, о чем он и заявил полицейским.

При этом, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, задержанный выглядел потерянным и производил впечатление человека, проходящего психиатрическое лечение, передает ТАСС. Помимо ножа, у Хеджпета при себе была пустая кобура для пистолета.