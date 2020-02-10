Кавани отказал "Барселоне" перед закрытием трансферного окна

Уругвайский нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани предпочел свой нынешний клуб испанской "Барселоне". Трансфер сорвался незадолго до официального закрытия трансферного окна.

Представители каталонцев сделали предложение уругвайскому форварду о переходе, тот взял время на раздумия, но в последний момент отказался. Как сообщает Спорт24.Ru, причиной срыва сделки стало нежелание самого Кавани переходить в "Барселону".

Клуб из столицы Каталонии продолжает поиски нападающего на замену травмированному Луису Суаресу. По прогнозам медиков, в нынешнем сезоне уругвайский страйкер уже не сможет помочь своему клубу.

Помимо Кавани на карандаше у "Барсы" находятся Пьер-Эмерик ОЛбамеянг из "Арсенала", Оливье Жиру из "Челси" и Фернандо Льоренте из "Наполи".