Ибрагимович забил в дерби, но не спас "Милан" от камбэка "Интера"

В итальянской футбольной Серии "А" состоялось одно из главных принципиальных матчей чемпионата – дерби между "Интером" и "Миланом". Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2.

"Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича. Сначала он отдал голевую передачу на Анте Ребича, а затем забил и сам. Но его усилий оказалось недостаточно для победы.

После перерыва "нерадзурри" перевернули ход матча в свою пользу после того, как забили четыре подряд гола. Их авторами стали Марсело Брозович, Матиас Весино Фалеро, Стефан Де Врей и Ромелу Лукаку.

Благодаря этому успеху "Интер" набрал 54 очка и укрепился с "Ювентусом" на вершине турнирной таблицы. Обе команды имеют равное количество очков. "Милан" же с 32 баллами замыкает первую десятку Серии "А".