На Швецию обрушился мощный шторм

В минувшее воскресенье, 9 февраля, вечером на Швецию обрушился сильный шторм. В результате удара стихии обесточены свыше 11 тысяч домохозяйств, отменено множество авиарейсов, закрыты мост между Швецией и Данией и ряд других переправ, в некоторых регионах нарушено железнодорожное сообщение.

По прогнозам метеорологов, в провинции Вестра-Гёталанд пройдут сильные дожди: уровень осадков может составить 35 миллиметров, передает ТАСС. В южных районах Швеции ожидаются грозы, которые могут сопровождаться ливнями и наводнениями.